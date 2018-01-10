Экономика
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Елизавета Базанова
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Новые правила неполучения денег

Условия дотаций регионам будут ужесточены

Им придется отменять неэффективные налоговые льготы и сокращать расходы

Новые правила предоставления дотаций во вторник опубликовало правительство, они касаются дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 2018–2020 гг. на них приходится более 40% трансферта из федерального бюджета, или около 2 трлн руб. Половину помощи получат лишь 13 регионов, больше всего – Дагестан.

Чтобы получить дотацию, региону придется до августа 2018 г. оценить эффективность налоговых льгот, отчитаться о них Минфину и до сентября включить неэффективные в план отмены, решило правительство. Еще одно условие – увеличение налоговых и неналоговых доходов за год, инвестиций, а также числа работников в малом и среднем бизнесе. Безработица в регионах, претендующих на помощь, должна сократиться.

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