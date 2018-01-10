Контрабандисты зарабатывают на экономическом кризисе в Венесуэле

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Кризис в Венесуэле открывает широкие возможности для контрабандистов Ariana Cubillos / AP

На границе Венесуэлы с Колумбией процветает контрабанда. Подкупая пограничников, преступники переправляют в Колумбию до 250 000 коров в год, ведь там их мясо можно продать втрое дороже. Колумбийская федерация скотоводов оценивает этот бизнес в $135 млн в год. Контрабандисты вывозят из голодающей Венесуэлы яйца, помидоры, а также одежду, бензин, медь, металлолом.

Это один из симптомов глубочайшего кризиса венесуэльской экономики, имеющего последствия и для других стран. Так, снижение нефтедобычи в Венесуэле, обладающей крупнейшими запасами нефти в мире, способствовало росту цен на нее. Но сокращение притока нефтедолларов в результате падения экспорта поставило Венесуэлу на грань дефолта по облигациям на $64 млрд. Наибольшие последствия ощущает Колумбия, уже принявшая около 500 000 беженцев. А из-за контрабанды венесуэльского скота в страну в прошлом году впервые почти за 10 лет вернулось вирусное заболевание ящур.

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