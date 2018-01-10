Экономика
Платный
Гидеон Лонг
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Венесуэла расстается с едой

Контрабандисты зарабатывают на экономическом кризисе в Венесуэле

Преступные группировки пользуются гиперинфляцией и обесценением боливара

На границе Венесуэлы с Колумбией процветает контрабанда. Подкупая пограничников, преступники переправляют в Колумбию до 250 000 коров в год, ведь там их мясо можно продать втрое дороже. Колумбийская федерация скотоводов оценивает этот бизнес в $135 млн в год. Контрабандисты вывозят из голодающей Венесуэлы яйца, помидоры, а также одежду, бензин, медь, металлолом.

Это один из симптомов глубочайшего кризиса венесуэльской экономики, имеющего последствия и для других стран. Так, снижение нефтедобычи в Венесуэле, обладающей крупнейшими запасами нефти в мире, способствовало росту цен на нее. Но сокращение притока нефтедолларов в результате падения экспорта поставило Венесуэлу на грань дефолта по облигациям на $64 млрд. Наибольшие последствия ощущает Колумбия, уже принявшая около 500 000 беженцев. А из-за контрабанды венесуэльского скота в страну в прошлом году впервые почти за 10 лет вернулось вирусное заболевание ящур.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике