Экономика
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Елизавета Базанова
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Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Импортерам все параллельно

Суд подтвердил легальность параллельного импорта

ФАС считает, что вырастет конкуренция, инвесторы – что снизятся инвестиции

Многолетние попытки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добиться легализации параллельного импорта увенчались успехом. Решение, подтверждающее его законность, вынес Арбитражный суд Москвы. Если оно устоит, дорога параллельному импорту будет фактически открыта, считают эксперты.

Несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве, ввезти товар в Россию может только правообладатель бренда (официальный дистрибутор, дилер) – такая практика складывалась в судах. ФАС с этим не согласна и настаивает, что сделать это может любой участник рынка. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», – говорил руководитель службы Игорь Артемьев.

В 2015 г. ФАС поддержало правительство, согласившееся прямо разрешить параллельный импорт некоторых товаров – например, лекарств, детских товаров и автозапчастей. Но окончательно решение так и не было принято. В апреле 2017 г. коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила право Евразийского межправительственного совета легализовать параллельный импорт отдельных товаров, но только если все члены союза на это согласятся, напоминает представитель ЕЭК, до сих пор этого не произошло. Даже в России все увязло в обсуждениях, говорит федеральный чиновник. Либерализацию параллельного импорта поддерживал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов. Если это произойдет, то поэтапно, не раньше 2018–2020 гг., и только с учетом позиции инвесторов, заявлял Шувалов в октябре 2017 г.: «Надо готовиться к тому, что конкуренция будет жестче».

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Комментарии  ()
Funky_Monk
07:51 11.01.2018
"Если параллельный импорт разрешить, зачем что-то "решать"?" Каким образом параллельный импортёр может получить лучшие условия поставки (включая цену), чем официальный—российская "дочка" транснациональной корпорации, авторизованный дистрибутор/дилер, официальное представительство и т.п.)? Правильно, никаким. Соответственно, чтобы продавать в России по более низкой цене, придётся идти на всякие ухищрения, в том числе с таможней. "...почему для официального импортера риски высоки, а для параллельного—нет?" Официальный импортёр, например, российская "дочка" международной корпорации вряд ли будет "договариваться" с таможенниками, плодить всякие "однодневки" и "помойки" и т.д. Это всё, по-моему, весьма очевидные вещи, странно, что приходится их объяснять.
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