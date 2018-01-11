Суд подтвердил легальность параллельного импорта

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ФАС считает, что ввозить в Россию автозапчасти могут не только официальные дилеры Максим Стулов / Ведомости

Многолетние попытки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добиться легализации параллельного импорта увенчались успехом. Решение, подтверждающее его законность, вынес Арбитражный суд Москвы. Если оно устоит, дорога параллельному импорту будет фактически открыта, считают эксперты.

Несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве, ввезти товар в Россию может только правообладатель бренда (официальный дистрибутор, дилер) – такая практика складывалась в судах. ФАС с этим не согласна и настаивает, что сделать это может любой участник рынка. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», – говорил руководитель службы Игорь Артемьев.

В 2015 г. ФАС поддержало правительство, согласившееся прямо разрешить параллельный импорт некоторых товаров – например, лекарств, детских товаров и автозапчастей. Но окончательно решение так и не было принято. В апреле 2017 г. коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила право Евразийского межправительственного совета легализовать параллельный импорт отдельных товаров, но только если все члены союза на это согласятся, напоминает представитель ЕЭК, до сих пор этого не произошло. Даже в России все увязло в обсуждениях, говорит федеральный чиновник. Либерализацию параллельного импорта поддерживал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов. Если это произойдет, то поэтапно, не раньше 2018–2020 гг., и только с учетом позиции инвесторов, заявлял Шувалов в октябре 2017 г.: «Надо готовиться к тому, что конкуренция будет жестче».

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