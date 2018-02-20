Как потратить $500 млн и ничего не сделать

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Служба финансовых исследований создавала систему для хранения и анализа больших объемов рыночных данных, но практического применения она не нашла Richard Drew / AP

Чтобы избежать повторения финансового кризиса, конгресс США создал в 2010 г. новое ведомство – Службу финансовых исследований (OFR). Предполагалось, что она будет предупреждать власти об экономических и рыночных рисках. Но OFR не удалось найти себе место в Вашингтоне, из-за чего ее проекты были отложены или сокращены, а сотрудникам приходилось бороться с другими регуляторами и спорить с республиканцами. В результате ведомство потратило $500 млн, так и не сделав ничего существенного.

Одной из главных задач OFR должны были стать стандартизация и хранение данных о торгах на финансовых рынках и кредитовании. Это помогло бы выявить системные риски, которые привели к кризису в 2008 г. Также сторонники OFR надеялись, что она будет высказывать авторитетное мнение в периоды высокой волатильности на финансовых рынках. Учреждение OFR «было хорошей возможностью облегчить регулирование и одновременно улучшить надзор за финансовыми рисками, но она была упущена», говорит экономист Аллан Менделовитц, участвовавший в подготовке законопроекта о ее создании.

Почти сразу же OFR стали критиковать республиканцы, назвавшие службу, которая должна была собирать в том числе персональную финансовую информацию, инструментом слежки за американцами. Хотя бывший содиректор отдела анализа мировой экономики Morgan Stanley Ричард Бернер, который руководил OFR с момента ее создания до конца 2017 г., по-другому видел ее задачи и хотел сделать из службы прежде всего независимый исследовательский центр, говорят работавшие с ним люди.

Первое важное задание OFR получила весной 2012 г., когда регуляторы попросили ее проанализировать риски в секторе управления активами. Но OFR не установила себе сроки, и летом 2013 г. проект был еще далек от завершения, что вызвало недовольство министерства финансов. Когда OFR представила минфину и Комиссии по ценным бумагам и биржам США черновик доклада, тем не понравились длинные описания потенциальных рисков и отсутствие эмпирического анализа, поэтому документ был сокращен на две трети.

Также лоббисты, представлявшие интересы одной из крупнейших управляющих компаний Fidelity Investments, пожаловались конгрессменам, что OFR не проверяет факты. Они указали, что служба ошиблась на $200 млрд при оценке активов Fidelity, и подкрепили свои слова публичной информацией.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}