Криптовалютная лихорадка заражает юридический рынок

Но многие юрфирмы считают эти проекты слишком опасными для своей репутации

Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Юридический майнинг

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На огромном интересе клиентов к биткойнам и ICO решили заработать и юристы Андрей Гордеев / Ведомости

Зарабатывать на этом нужно сейчас – завтра будет уже поздно, говорят многие юристы об увлечении клиентов криптовалютами. Обычно приходится биться за проекты, но, если речь заходит о блокчейне и криптовалюте, ситуация меняется, замечает управляющий партнер NSP Александр Некторов.

Опасные деньги

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