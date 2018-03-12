Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Юридический майнинг
Криптовалютная лихорадка заражает юридический рынок
Но многие юрфирмы считают эти проекты слишком опасными для своей репутации
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На огромном интересе клиентов к биткойнам и ICO решили заработать и юристы
Андрей Гордеев / Ведомости
Зарабатывать на этом нужно сейчас – завтра будет уже поздно, говорят многие юристы об увлечении клиентов криптовалютами. Обычно приходится биться за проекты, но, если речь заходит о блокчейне и криптовалюте, ситуация меняется, замечает управляющий партнер NSP Александр Некторов.
Опасные деньги
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