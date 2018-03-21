Федеральное казначейство станет платежной системой с 2020 года
Это должно ускорить бюджетные расчеты
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Новая система казначейских платежей позволит сократить сроки проведения расчетов из бюджета, пообещал Антон Силуанов
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральное казначейство должно доводить бюджетные средства в режиме онлайн, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В 2019 г. в ЦБ должен быть открыт единый счет для обслуживания клиентов казначейства, а в 2020 г. оно должно обслуживать клиентов уже не через ЦБ, а самостоятельно, заявил Силуанов. В 2018 г. для этого нужно принять поправки в Бюджетный кодекс.
Сейчас Федеральное казначейство уже открывает счета в ЦБ и коммерческих банках – для учета средств федерального бюджета. Но казначейство должно стать самостоятельной платежной системой и быть автономным от банков и ЦБ, считает Антон Силуанов.
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