Минфин готов освободить от контроля часть сделок с трансфертным ценообразованием

Отмена налогового контроля цен внутрироссийских сделок снизит административную нагрузку на бизнес, говорит партнер KPMG Михаил Орлов Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин разрабатывает законопроект об отмене контроля за трансфертными ценами внутрироссийских операций, сообщил замминистра финансов Илья Трунин (передает «Интерфакс»). Контроль, по его словам, сохранится лишь для части внутренних сделок, поправки должны быть приняты в весеннюю сессию.

Круг контролируемых операций определен в Налоговом кодексе: это и внешние сделки с офшорами, и часть внутренних – между взаимозависимыми компаниями. Среди последних – операции, сумма которых превысила за год 1 млрд руб., если одна из сторон сделки платит НДПИ по адвалорной ставке (то есть в процентах), применяет специальные налоговые режимы. По таким сделкам компании обязаны отчитываться перед налоговиками, они проверяются по четким правилам и только центральным аппаратом ФНС.

По словам Трунина, контроль сохранится лишь для зон риска: «Это, например, особые экономические зоны, региональные инвестиционные проекты, специальные инвестиционные контракты, территории опережающего развития». То есть везде, где применяются пониженные ставки налога на прибыль, а также уплата НДПИ. «Но если вы просто взаимосвязанные лица в обычной линейной сделке, не надо готовить документацию, и контроля за трансфертными ценами внутри российской сделки нет», – объяснил замминистра.

Решение вывести из-под контроля часть сделок Трунин объяснил проблемами, связанными с другим налоговым инструментом – консолидированными группами налогоплательщиков (КГН). Крупный бизнес может выделить компании холдинга, которые будут сообща платить налог на прибыль, распределяя затем между регионами, где расположены предприятия. Это позволяет избежать контроля за трансфертными ценами участников КГН.

Но из-за КГН пострадали бюджеты регионов, которым сейчас достается 17 процентных пунктов из 20% налога на прибыль. При росте поступлений общего налога на прибыль сборы от КГН падали в 2015-2016 гг. В конце 2015 г. государство ввело мораторий на создание новых КГН (сейчас действуют 16 ранее созданных, например, «Роснефтью», «Газпромом», НЛМК). Исключение было сделано лишь для «Газпрома» – ему в конце прошлого года было разрешено присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод. По словам Трунина, рассматривается возможность продлить моратории лет на пять: «Мы не разрешаем создание новых КГН и расширение существующих, мы отменяем контроль за трансфертным ценообразованием внутри страны».

Массу деталей законопроекта еще предстоит обсудить, заключает Трунин.

Отмена налогового контроля цен внутрироссийских сделок снизит административную нагрузку на бизнес, говорит партнер KPMG Михаил Орлов, но бизнес опасается, что отмена официального контроля приведет к тому, что эту работу возьмут на себя территориальные налоговые органы при общем налоговом контроле. Этот риск надо оценить вместе с ФНС при обсуждении поправок, замечает Орлов.

Кроме того, сейчас бизнес по внутренним сделкам защищен симметричной корректировкой (если повышаются налоги одной стороны, то снижаются у другой) – с отменой контроля он не должен лишиться этой возможности, надеется управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.