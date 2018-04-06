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Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Оборонные предприятия воюют за льготы

Оборонная промышленность требует налоговых льгот

Речь идет о нулевом пороге при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить особые налоговые льготы – нулевой порог при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ), сказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

В феврале президент Владимир Путин поручил диверсифицировать ОПК и довести к 2030 г. долю гражданской продукции до 50%, напомнил Гутенев «Ведомостям», и в Госдуме появилась рабочая группа – она провела опрос ОПК о законодательных изменениях и пришла к предложению о нулевом пороге. «Налог для ОПК снизится, продукция станет более конкурентоспособной», – объяснил Гутенев.

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