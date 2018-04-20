Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Рынок ждет от ФРС агрессивных шагов

Инвесторы резко увеличили ставки на более быстрое ужесточение политики ФРС

Но доходности облигаций говорят о рисках замедления экономического роста
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На этой неделе уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в 2018 г. будет повышать процентную ставку 3–4 раза, резко возросла, несмотря на их обеспокоенность по поводу замедления экономики.

Рынок посылает неоднозначные сигналы: с одной стороны, инвесторы все больше верят в то, что регулятор США будет действовать агрессивно, чтобы ослабить инфляционное давление, но, с другой стороны, опасаются, что в долгосрочной перспективе последствия таких шагов будут неблагоприятными.

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