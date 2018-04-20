Инвесторы резко увеличили ставки на более быстрое ужесточение политики ФРС

Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Рынок ждет от ФРС агрессивных шагов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рынки ждут более активных действий ФРС (на фото – председатель регулятора Джером Пауэлл), несмотря на геополитику и торговые войны AARON P. BERNSTEIN / Reuters

На этой неделе уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в 2018 г. будет повышать процентную ставку 3–4 раза, резко возросла, несмотря на их обеспокоенность по поводу замедления экономики.

Рынок посылает неоднозначные сигналы: с одной стороны, инвесторы все больше верят в то, что регулятор США будет действовать агрессивно, чтобы ослабить инфляционное давление, но, с другой стороны, опасаются, что в долгосрочной перспективе последствия таких шагов будут неблагоприятными.