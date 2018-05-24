«Есть риск, что рост может замедлиться до 1%». Что сказали на сессии ПМЭФ о вызовах перед российской экономикой

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения». Чиновники финансово-экономического блока обсуждали способы ускорить рост экономики страны.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов:

«Начиная с 2019 г. мы создаем специальный фонд [для финансирования инфраструктуры]. На протяжении шестилетнего периода может быть [вложено через фонд] 3% ВВП, чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом стимулирует частный бизнес. Это деньги не конъюнктурных доходов, не от нефти и газа. Это деньги, которые мы планируем получить от привлечения долгового финансирования, но в рамках так называемого «золотого правила» – мы можем привлечь деньги с рынка, направив их на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и которые будут работать для экономики. Если мы обеспечим темпы роста экономики около 3%, то общий объем заимствований, который будет происходить для инфраструктуры, не будет способствовать росту долга».

Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин:

«Если в России не будет запущен экономический рост и потенциал сохранится примерно на уровне 1,5-2%, то возникнут вопросы роста реальных доходов населения и поддержки особенно отдельных групп населения. Напомню, что президентом было предложено в два раза снизить бедность. Без роста экономики начнется попытка перестраивать бюджетные ресурсы, перераспределять их в сторону социальной поддержки, что тоже не будет способствовать росту. <...> Важно сегодня задействовать рост и, может быть, даже задействовать резервы. Немного больше заимствовать, немного больше потратить доходов от нефти, чтобы запустить рост».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина:

«С точки зрения капитала и ликвидности банковская система готова финансировать экономику. У банков достаточно капитала, и он в процессе оздоровления банковской системы стал более реальным, менее фиктивным, менее нарисованным, ликвидности у банковской системы достаточно. Но если мы говорим о том, достаточно ли в банковской системе конкуренции и справляется ли банковская система с трансформацией сбережений в эффективные инвестиции, – здесь пока еще много вопросов. Худшая конкуренция – это когда добросовестные банки конкурируют с недобросовестными. Мы будем больше внимания уделять развитию конкуренции, равенству доступа к государственным средствам со стороны госбанков и частных банков, развитию банков с базовой лицензией – они должны быть ориентированы на финансирование малого и среднего бизнеса, который у нас пока что лишен той возможности получать финансовые услуги, как крупный бизнес.

Не надо самоуспокаиваться тем, что мы достигли макроэкономической стабильности, и надо очень бережно к ней относиться. Но все наши предложения по повышению темпов экономического роста, по структурным реформам, конечно должны базироваться на сохранении макроэкономической стабильности».

Министр экономического развития Максим Орешкин:

«Есть две проблемы, на которых я бы акцентировал внимание. Первая проблема – это проблема на рынке труда. У нас безработица опустилась до рекордно низких уровней, у нас рост зарплат ускорился выше долгосрочных устойчивых уровней. Все это свидетельствует о том что дефицит на рынке труда будет только нарастать. И базовый сценарий, если посмотреть демографический прогноз, в ближайшие шесть лет – это 3,5 млн человек, потерянных в трудоспособном населении. Это вот очень большой вызов. <…> Вторая проблема – это платежный баланс. Рост импорта у нас составляет 20-30% в год, и вроде бы несырьевой экспорт прибавляет – у нас рост со 109% в 2016 г. до 134% в 2017 г. Но если посмотреть внимательно внутрь [статистики], можно увидеть, что это в основном связано с ростом цен – алюминий, сталь, ряд других товаров, пшеница <…>. Рост импорта таким темпом сейчас тоже упрется в определенные ограничения. Если ничего не делать в условиях таких ограничений, есть риск, что у нас рост может опуститься ближе даже к 1%.

У нас ведомство не ответственно за экономический рост. За экономический рост ответственно все правительство, Центральный банк и вообще вся экономика, потому что одно ведомство, 1500 человек, не могут обеспечить экономический рост по всей стране при всем желании».

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард:

«[У России] есть проблема снижения численности трудоспособного населения, низкая производительность труда и необходимость улучшить потенциалы экономического роста. В этой связи необходимо подумать об инвестициях, о которых говорил Антон [Силуанов] – инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение. Господин Кудрин отмечал, что инвестиции в человеческий капитал станут движущей силой будущего глобального роста экономики. Экономика сегодня уже не может полагаться на инвестиции старого типа.

В России существуют риски, связанные с разрывом оплаты труда мужчин и женщин на одних и тех же должностях. Если мы сократим этот разрыв, то это позволит женщинам активнее работать и осуществлять экономическую деятельность, которая принесет дополнительную стоимость. Это как раз источник дополнительного роста, который необходимо использовать».