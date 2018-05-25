Как Санкт-Петербург привлекает инвесторов в государственно-частное партнерство

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Опережающие темпы роста экономики возможны только при увеличении вложений в инфраструктуру, источником же таких инвестиций должен стать частный капитал, заявил президент Владимир Путин на прошлом Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), анонсировав новый механизм финансирования проектов – инфраструктурную ипотеку. Механизм позволяет купить инфраструктуру в кредит от частных инвесторов. Для нового инструмента разработали дорожную карту, но механизм его реализации увяз в согласованиях чиновников.

Новый толчок ему может быть задан на ПМЭФе этого года. За шесть лет финансирование строительства дорог должно вырасти с 6,4 трлн до 11 трлн руб., без частных инвестиций сделать это будет трудно, признает федеральный чиновник. Регионы уже начали присматриваться к способам привлечь таких инвесторов, даже те, кто прежде не знал о них, делятся местные чиновники.

Первое в России законодательство о государственно-частном партнерстве появилось в Санкт-Петербурге, и федеральное законодательство сейчас во многом базируется на этом законе и опыте города, рассказывает партнер компании You & Partners Евгения Зусман. Брали за основу этот закон и другие регионы, вспоминает руководитель московской практики ГЧП Capital Legal Services Дмитрий Раев.

Столкнувшись с необходимостью реконструировать аэропорт в Санкт-Петербурге, правительство города передало эту обязанность частному инвестору – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). За 2010–2015 гг. ВВСС инвестировали в аэропорт 1,2 млрд евро, провели его масштабную реконструкцию и построили новые объекты инфраструктуры. В 2017 г. пассажиропоток «Пулково» вырос на 21,6% (по сравнению с 2016 г.) до рекордных 16,1 млн человек, сообщали ВВСС. К 2019 г. пропускная способность аэропорта увеличится до 35 млн пассажиров в год, а сам объект вернется в распоряжение города.

С привлечением частного капитала строились и ремонтировались котельные и электроподстанции города, поликлиники и многофункциональные медицинские центры, очистные сооружения, следует из данных Национального центра ГЧП.

ГЧП на 589 млрд руб.

Преимущество Санкт-Петербурга для инвесторов – в большом количестве проработанных и готовых к инвестициям проектов ГЧП: для инвесторов они более безопасны, чем обычные инвестпроекты, позволяют не создавать большие резервы банкам, в них могут вкладывать и НПФ, говорит аналитик InfraOne Александра Галактионова.

По данным национального центра ГЧП, у городских властей более 60 инфраструктурных инвестпроектов, в отношении половины которых соглашения уже подписаны. Всего в Санкт-Петербурге 27 проектов ГЧП и концессий на сумму заявленных инвестиций в 589 млрд руб., говорит представитель комитета по инвестициям, уже освоенные капитальные вложения – 263 млрд руб.

В 2016 г. город подписал первое в России соглашение по строительству трамвайных сетей в Красногвардейском районе, а сегодня к нему добавились еще два, рассказывает партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. В апреле власти города объявили конкурсный отбор инвестора на строительство скоростной трамвайной сети Кировский завод – Петергоф, в стадии конкурсных процедур находится и линия Кучино – Шушары – Славянка. За этот трамвайный конкурс развернулась борьба между структурами «ВТБ капитала» «Трамвайные пути Северной столицы» и «дочкой» петербургского производителя асфальта АБЗ, поддерживаемой Газпромбанком, – ООО «Балтнедвижсервис». Существующие сети изношены, все хотят получить необходимый опыт при строительстве, объясняют консультанты. На ПМЭФе планируется подписание первого концессионного соглашения по созданию гостиничного комплекса, говорит Качкин: реконструкция здания – объекта культурного наследия на Васильевском острове в отель. На подходе 15 проектов, по которым идет подготовка конкурсной документации, разработка концепций и финансовых моделей, говорит представитель комитета. По прогнозам правительства Санкт-Петербурга, инвестиции в город в ближайшие 5–7 лет превысят 450 млрд руб.

Есть и случаи, когда город отдает инвесторам проблемные и непрофильные объекты. Например, в феврале власти города передали местному футбольному клубу «Зенит» в концессию на 49 лет стадион «Санкт-Петербург», эксплуатационные расходы на который до 2023 г. составят около 500 млн руб. На очереди – спортивно-концертный комплекс «Петербургский», который город готов отдать инвестору в обмен не на бюджетную поддержку, а на прилегающие земельные участки под жилищное строительство, рассказывает Качкин, таких проектов в стране еще нет.

Скоростные дороги

Но главное достижение Санкт-Петербурга – проекты строительства дорог. Самый масштабный из них – Западный скоростной диаметр стоимостью 135 млрд руб. Платная трасса протяженностью 46,6 км рассчитана на проезд до 128 000 автомобилей в сутки, имеет 15 транспортных развязок и от четырех до восьми полос для движения транспорта. Больше половины средств для строительства привлекла структура «ВТБ капитала» «Магистраль Северной столицы», она же отвечает за эксплуатацию трассы и сбор оплаты. При годовой выручке от эксплуатации менее чем 9,6 млрд руб. из бюджета Санкт-Петербурга инвестору будет выделяться субсидия на недостающую сумму, при ее превышении 90% сверхвыручки будет направляться в бюджет, 10% – инвестору. В 2017 г. город выплатил ему 5,2 млрд руб., в 2018 г. в бюджете на это предусмотрено 3,1 млрд руб. С ростом выручки в среднесрочной перспективе снизятся и выплаты, говорит представитель комитета по инвестициям.

На подходе еще один подобный крупный проект – Восточный скоростной диаметр стоимостью более 150 млрд руб. План строительства дороги уже утвержден городом, говорит представитель комитета, условия концессии определят до мая 2019 г., будет объявлен открытый конкурс, соглашение с победителем подпишут до декабря. Трассу планируют открыть к 2023 г.

Но механизм выплаты минимальной гарантированной доходности инвестору Западного скоростного диаметра вызвал протесты горожан, которые считали, что город платит слишком много. Проблемы были и в других проектах ГЧП: при строительстве в Пулково – в оформлении санитарной зоны, первый контракт по строительству трамвайной сети был на грани расторжения и до сих пор испытывает сложности с качеством стройки и сроками строительства, рассказывает Качкин.

Отличия двух столиц

По сравнению с Москвой власти города делают многое, чтобы заинтересовать частных партнеров, потому что в его бюджете недостаточно денег на строительство, объясняет Качкин. В 2017 г. доходы Москвы впервые превысили 2 трлн руб. против 0,5 трлн руб. у Санкт-Петербурга, профицит бюджета Москвы – 1,8 млрд руб., в то время как бюджет Санкт-Петербурга дефицитен на 43 млрд руб. Согласно принятому трехлетнему бюджету Москва в 2018 г. получит 2,1 трлн руб. доходов, а дефицит составит 222 млрд руб. В Санкт-Петербурге доходы достигнут почти 539 млрд руб., а дефицит – 52,9 млрд руб. (к 2020 г. власти Санкт-Петербурга планируют его сократить до 25 млрд руб., а власти Москвы – до 113 млрд руб.).

Санкт-Петербург – очень проклиентский город, говорит Зусман: «Была у них несколько месяцев назад в агентстве по управлению инвестициями – открытые, готовы инвестора везде за руку проводить, сразу рассказать, что у них есть». Комитет по инвестициям – это действительно клиентоориентированные ребята, с ними нравится работать, но саму систему принятия решений нужно облегчить, чтобы она могла быстрее отрабатывать заявки, говорит Алексей Маврин, гендиректор компании «Опека» (специализируется на строительстве домов престарелых, подписано соглашение с Санкт-Петербургом). Чтобы внести правки в концессионное соглашение или добиться выделения земли, нужно постановление правительства, а для этого надо собрать совещание с участием губернатора и вице-губернатора, хотя такие решения можно было бы спустить на уровень ниже, добавляет он. Но в Петербурге и Москве можно больше заработать, чем в других городах, замечает Маврин: покупательский спрос выше, средний чек больше.-

В подготовке статьи участвовал Александр Воробьев