Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Доллар – оружие против Ирана

Новые санкции США душат экономику Ирана

Иностранные банки уходят из страха потерять доступ к долларам
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Зарубежные банки, помогавшие Ирану торговать при прежних санкциях, теперь прекращают сотрудничество с ним. Они напуганы угрозой новых санкций, обещанных в мае президентом США Дональдом Трампом, который вывел Иран из соглашения по ядерной программе.

Будущие санкции уже мешают иранскому бизнесу воспользоваться желанием Евросоюза, Китая и Индии торговать со страной. Несколько крупных нефтеперерабатывающих компаний заявили, что могут сократить импорт нефти из Ирана. Другие не хотят инвестировать в страну, а те, что поставляют товары в Иран, испытывают проблемы с получением платежей. Даже банки, не присутствующие в США, отказываются вести дела с Тегераном, боясь потерять доступ к долларовой финансовой системе. «Центральное место доллара в мировой торговле – это стратегическое оружие США», – говорит Питер Харрелл, отвечавший за санкции против Ирана при администрации Барака Обамы.

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