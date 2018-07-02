Онлайн-кассы теперь должны быть у всех компаний торговли и общепита
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В воскресенье, 1 июля, у тысяч компаний началась новая жизнь – с контрольно-кассовой техникой (ККТ), передающей информацию о чеках в Федеральную налоговую службу (ФНС) в онлайн-режиме. Год назад на новые кассы перешли большинство торговцев, уже пользовавшихся кассами. Теперь выдавать чеки обязаны и те, кто платит ЕНВД (единый вмененный налог), индивидуальные предприниматели с работниками, занимающиеся торговлей и общественным питанием.
За месяц до второго этапа перехода на новые кассы ими уже пользовалось 600 000 предпринимателей, зарегистрировавших 1,8 млн онлайн-касс, сообщала ФНС. Более 80% из них – малый и средний бизнес, говорит директор OFD.RU Антон Румянцев. С июля перейти на них должны еще минимум 500 000 компаний с 750 000 кассами, отмечает он. Должно появиться около 1 млн новых касс, оценивала ФНС.
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