Льготы по НДФЛ с доходов от еврооблигаций не будут распространены на облигации частных компаний

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Замминистра финансов Илья Трунин Евгений Разумный / Ведомости

Идею отменить НДФЛ с доходов от курсовой разницы при операциях с государственными еврооблигациями Минфин впервые представил в конце года. Тогда же власти объявили о проведении еще одной амнистии капитала, так они рассчитывали привлечь в Россию когда-то выведенный из нее капитал.

Такой законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 20 июня. По нему от выплаты налогов освобождаются только доходы людей исходя из курса на дату приобретения для всех гособлигаций, эмитированных после 1 января 2018 г. Государству нужно увеличить привлекательность госзаймов, а не других, сказал заместитель министра финансов Илья Трунин.

Во II квартале 2018 г. Минфин столкнулся с трудностями при размещении ОФЗ. Министерство рассчитывало разместить бумаги на 450 млрд руб., но смогло продать только на 217,6 млрд руб., реализовав меньше половины. Одна из причин осторожности инвесторов – расширение в апреле санкций США. Волатильность настроений инвесторов отмечал и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Из-за нервозности инвесторов Минфин был вынужден предложить премию к рынку на последних аукционах ОФЗ – последний раз в 4 п. п., рассказывал замминистра финансов Сергей Сторчак (цитата по ТАСС).