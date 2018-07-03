Льготы по НДФЛ с доходов от еврооблигаций не будут распространены на облигации частных компаний
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Идею отменить НДФЛ с доходов от курсовой разницы при операциях с государственными еврооблигациями Минфин впервые представил в конце года. Тогда же власти объявили о проведении еще одной амнистии капитала, так они рассчитывали привлечь в Россию когда-то выведенный из нее капитал.
Такой законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 20 июня. По нему от выплаты налогов освобождаются только доходы людей исходя из курса на дату приобретения для всех гособлигаций, эмитированных после 1 января 2018 г. Государству нужно увеличить привлекательность госзаймов, а не других, сказал заместитель министра финансов Илья Трунин.
Во II квартале 2018 г. Минфин столкнулся с трудностями при размещении ОФЗ. Министерство рассчитывало разместить бумаги на 450 млрд руб., но смогло продать только на 217,6 млрд руб., реализовав меньше половины. Одна из причин осторожности инвесторов – расширение в апреле санкций США. Волатильность настроений инвесторов отмечал и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Из-за нервозности инвесторов Минфин был вынужден предложить премию к рынку на последних аукционах ОФЗ – последний раз в 4 п. п., рассказывал замминистра финансов Сергей Сторчак (цитата по ТАСС).
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