Депутаты пока не готовы дать налоговикам преференции при банкротстве

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ФНС придется подождать в очереди кредиторов (на фото руководитель службы Михаил Мишустин) Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект, обеспечивающий требования налоговиков залогом и позволяющий удовлетворять их требования раньше остальных кредиторов, в Госдуму внес председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. Проект был внесен сразу ко второму чтению поправок в закон о банкротстве. Второе чтение должно было состояться во вторник. Но в понедельник Николаев объявил о переносе рассмотрения поправок на осень. «В них очень серьезные реформы <...> Нужно время их обсудить», – объяснил он.

Одно из ключевых предложений – обеспечить требования налоговиков залогом, если они появились в результате налоговой проверки и должник скрыл их от налоговиков. Сейчас первыми, вне очереди, вернуть долг могут кредиторы, у которых в залоге есть имущество должника – до 80% от выручки. Датой возникновения залога по проекту будет считаться «момент, когда не были исполнены обязательства» – т. е. залог возникает с обратной силой, а налоговики могут опередить в очереди на залог банки, которые формально получили этот залог позже, чем была недоимка.