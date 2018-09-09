Компании и чиновники договорились, как отбирать инвестпроекты
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Чиновники и бизнес договорились, как будут отбирать инвестпроекты частных компаний для выполнения майского указа президента Владимира Путина. Критерии определила в четверг рабочая группа РСПП по стимулированию инвестиций, но и после этого бизнесу не стало яснее, чего именно от него хотят власти, рассказывают менеджеры компаний. «Возможно, чиновники сочтут проекты слишком корпоративными и недостаточно масштабными, возможно, их одобрят, а потом окажется, что нужно инвестировать в запуск нового спутника», – сетует один из них.
Всего в заседании участвовали совладельцы и руководство более двух десятков компаний – в основном частных. Власть представляли первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, руководители Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи и Минэкономразвития. Увеличить инвестиции в обмен на стимулы правительство предложило бизнесу после того, как отвергло идею Белоусова создать механизм изъятия сверхдоходов у некоторых горнодобывающих, металлургических и химических компаний – до 500 млрд руб. Теперь Минфин рассчитывает привлечь до 9 трлн руб. частных инвестиций к 2024 г. (нарастают с 0,8 трлн до 1,9 трлн в год), говорится в подготовленном им плане.
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