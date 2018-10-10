Люди должны сами позаботиться о многоквартирных домах

Решить проблемы ЖКХ можно, переложив ответственность за жилье на его собственников, считает ЦСР

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Население должно осознать, что жилье – это ответственность и модернизировать его должны и сами собственники, считает ЦСР Екатерина Кузьмин / Ведомости

К решению накопившихся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) нужно привлекать людей – но не только предлагать выгодные условия для инвестиций, но и повышать ответственность населения за состояние жилых домов, в том числе многоквартирных, пишут эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Оборот отрасли – 4 трлн руб. в год (половина из них – платежи населения), но деньги расходуются неэффективно, а коммуникации изношены. Для решения проблем эксперты ЦСР предлагают изменить структуру платежей людей, ограничить рост тарифов на коммунальные услуги, разрешив менять тарифы на жилищные услуги. Кроме того, нужно создать государственный финансовый институт развития ЖКХ для привлечения частных инвестиций и, наконец, отойти от повсеместного государственного контроля сектора.

Проблемы и их решение

Проблем в ЖКХ немало: нормативный срок отслужило около 60% основных фондов, износ котельных – 55%, тепловых сетей – 63%, в срочной замене нуждается 16% теплопроводов и 30% сетей водоснабжения и канализации. Во многих муниципалитетах износ достиг критического уровня.