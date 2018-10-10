Экономика / Налоги и сборы

Минфин решил, что делать с неналоговыми платежами

Оставить их за профильными контролерами, но в закрытом реестре
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Судьбу неналоговых платежей чиновники и бизнес обсуждают больше года, в сентябре Минфин сообщил о предварительной договоренности – внести шесть квазиналоговых платежей отдельной главой в Налоговый кодекс, что делать с остальными – было не ясно.

Такие платежи будут распределены на шесть групп, рассказала в среду директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, а затем Минфин решит, что делать с каждым из них.

«Ведомости» ознакомились с реестром платежей (подлинность подтвердили федеральный чиновник и представитель Минфина). Предложения направлены бизнес-сообществам и Минэкономразвития. Его представитель также подтвердил получение списка, он анализируется.

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