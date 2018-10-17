Турция вернулась на долговой рынок
Ситуация успокаивается после летнего валютного кризиса
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Инвесторы потребовали от Турции значительную премию по бондам
Emrah Gurel / AP
Турция вернулась на международный долговой рынок, проведя эмиссию долларовых бондов на $2 млрд. Это произошло через несколько дней после того, как Анкара освободила американского пастора Эндрю Брансона, что позволило уладить дипломатический конфликт с США.
Турция намерена укрепить финансовое положение после недавнего валютного кризиса. В августе курс лиры достиг исторического минимума 7,21 лиры/$, упав с начала года на 47,5%. С тех пор валюта укрепилась примерно до 5,7 лиры/$, но это все равно примерно на треть ниже курса на начало года.
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