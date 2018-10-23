Репатриацию валютной выручки по контрактам в рублях отменят к 2024 году

По действующему закону экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках Максим Стулов / Ведомости

Минфин и Центробанк согласовали отмену к 2024 г. репатриации валютной выручки по контрактам, заключенным в рублях, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. «Двигаться здесь надо плавно – я согласен с Центральным банком, потому что валютный контроль, движения капитала влияют на чувствительные макроэкономические показатели страны, в том числе и на курс рубля, который важен абсолютно всем, – сказал Силуанов (цитата по ТАСС). – Поэтому двигаемся здесь постепенно, поэтапно. Мы договорились, чтобы к 2024 г. полностью отменить репатриацию валютной выручки, если контракт заключен в рублях». Он подчеркнул, что Минфин и ЦБ наметили план смягчения валютного контроля для бизнеса. «Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.

По действующему закону экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить 1/150 ключевой ставки ЦБ, а штрафы за невозврат составляют 75-100% от суммы сделки.

Ранее Минэкономразвития предложило снизить штрафы и отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Такие предложения содержатся в плане «Трансформация делового климата», который ведомство разработало совместно с экспертами и бизнесом, сообщал РБК. Минфин поддержал эти предложения. ЦБ инициативы Минэкономразвития поддерживает частично, сообщали в пресс-службе регулятора. Минэкономразвития предложило давать бизнесу 30-дневную отсрочку для зачислений валютной выручки на счета в российских банках, а предельный штраф за нерепатриацию средств снизить до 5% от суммы с сегодняшних 100%. Помимо этого министерство хочет отменить штрафы за задержку отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам (сейчас – до 600 000 руб.) и уголовное наказание за уклонение от возврата выручки в иностранной валюте. В перспективе Минэкономразвития предлагает перейти от сквозного контроля всех валютных операций к проверке только тех компаний, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов. В Госдуме уже находится правительственный законопроект о снижении штрафов за нерепатриацию валютной выручки и 30-дневной отсрочке.

Минфин уже несколько лет говорит о необходимости смягчения валютного контроля. Летом ведомство предложило снизить штрафы для тех компаний, кто не вернул выручку вовремя. А в сентябре Минфин предложил предоставлять льготы экспортерам, которые заключают контракты в рублях. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых, послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», – говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В июле был принят закон об отмене штрафов за нерепатриацию выручки для компаний-экспортеров, которые попали под санкции. В октябре Минфин опубликовал очередной законопроект, который расширяет льготное валютное регулирование и на «дочки» санкционных компаний. Согласно поправкам, такие компании смогут не возвращать на свои счета в уполномоченных банках валюту или рубли по внешнеторговым контрактам, а также не репатриировать в Россию средства, уплаченные нерезидентами за не ввезенные в Россию товары и невыполненные услуги.

Силуанов ранее называл действующие требования о репатриации валютной выручки экспортерами устаревшими, а штрафы – драконовскими. ЦБ подчеркивал, что рассматривает предложения Минфина о либерализации валютного контроля, однако не готов пойти на полную отмену регулирования.