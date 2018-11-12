Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Правительство регионы не освободит

Правительство расшатывает финансовую систему регионов

Оно постоянно меняет налоги и ограничивает самостоятельность регионов, предупредило S&P
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Система региональных финансов неустойчива и несбалансированна, предупредили эксперты S&P. С одной стороны, правительство поддерживает регионы финансово, с другой – каждый год меняет налоговую систему, а на налоги приходится почти 70% их доходов. За последние 10 лет правительство снизило ставку налога на прибыль, ввело новые вычеты по НДФЛ, постоянно меняло ставки и правила зачисления доходов от акцизов, вводило и отменяло региональные налоги, перечисляют аналитики S&P в обзоре. Так, с 2017 г. регионы лишились 1 п. п. из налога на прибыль, с 2018 г. получили право ввести налог на движимое имущество, но в этом же году лишились его. Региональные власти сами могут влиять лишь на 10% своих доходов, в основном неналоговых – от продажи имущества и сборов, пишет S&P.

С 2019 г. регионы могут лишиться и права предоставлять ключевую льготу – снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017–2020 гг. до 12,5%), такие поправки группы депутатов уже приняты Госдумой в первом чтении. Введенные до 2018 г. льготные ставки будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 г. Поправки понадобились из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок, объяснял Минфин в Основных направлениях налоговой политики. Он опасается, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой.

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