Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4706 от 29.11.2018 под заголовком: Юристы извлекли необоснованную выгоду

Как юристы зарабатывают на изменении регулирования

Бизнес не понимает, чем ему грозят новые правила необоснованной налоговой выгоды
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Неопределенность – самая дискомфортная среда для бизнеса, а значит – источник спроса на услуги консультантов: компании готовы хорошо заплатить, чтобы избежать новых и еще не очевидных для них рисков. Уточненные правила необоснованной налоговой выгоды – один из самых распространенных поводов для претензий налоговиков – не исключение.

Более 10 лет понятие необоснованной выгоды (например, в виде вычетов из НДС) существовало лишь в судебной практике, пока в 2017 г. не материализовалось в Налоговом кодексе в виде ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». Ее появление должно было сформировать единую судебную практику, но пока сформировало лишь спрос на юридические услуги, в частности по проверке контрагентов, в один голос говорят юристы. И это при том, что налоговики применяют новый инструмент пока крайне редко и обещают не превращать его в оружие массового поражения. Но если на стене висит ружье, значит, оно должно выстрелить. Эта угроза заставляет бизнес нервничать и искать помощи у консультантов.

Никто не хотел ошибаться

Если оценивать новую норму с точки зрения доходов юридического бизнеса, то консультанты от нее в восторге. По 54.1 заказы приходят даже от тех компаний, которые никогда прежде не прибегали к услугам внешних юристов, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Юс ауреум» Александр Кобзев. Запросы клиентов по необоснованной налоговой выгоде выросли в разы, подтверждает партнер PwC Раиса Алексахина. Более 30% обращений по налогам за последний год связаны с этой статьей, оценивает руководитель налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов. А у адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» количество обращений по делам об уклонении от уплаты налогов за год выросло примерно на 40%, рассказывает руководитель налоговой практики Валентин Моисеев: в том числе из-за пристального внимания инспекторов к необоснованной выгоде.

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