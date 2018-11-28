Государство помогло юридическому рынку заработать

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Борьба с офшорами принесла юристам немало проектов KARIM SAHIB / AFP

Налоговую практику юристы называют одной из наиболее динамично развивающихся в последние годы. И обязаны они этим государству, которое создало большой спрос на налоговые проекты нескончаемым потоком поправок в законодательство.

В 2017–2018 гг. воплотились в жизнь риски, которые предприниматели еще пару лет назад назвали бы преувеличенными. Федеральной налоговой службе (ФНС) удалось добиться прямого запрета в Налоговом кодексе сделок, заключенных для ухода от налогов (см. статью на стр. В4), и усилить контроль за банкротами. Был введен, а затем отменен налог на движимое имущество, появилась новая инвестиционная льгота, ужесточены правила возврата НДС при получении субсидии, уточнен закон о контролируемых иностранных компаниях. И наконец – с 2019 г. повышается НДС с 18 до 20%.

Так же быстро, как и внешние условия ведения бизнеса, менялись и правила международного налогообложения. В 2017 г. власти решили воспользоваться ужесточением санкций: провели очередную амнистию капитала и продлили льготный порядок ликвидации активов за границей. Была закреплена договоренность более чем с 80 странами об автоматическом обмене налоговой информацией. А в России появился свой офшор для бизнеса, рискующего попасть или уже попавшего под санкции: специальные административные районы (САР) созданы в Калининграде и на Дальнем Востоке.

На чем зарабатывают юристы

Проблемы, которые такие изменения создают для бизнеса, монетизировались в пользу консультантов. Деофшоризацию, изменение налогового планирования и администрирования опрошенные «Ведомостями» юрфирмы ставят на первое место среди законодательных изменений, повлиявших на их бизнес, – количество клиентов и проектов существенно увеличилось. Практика выросла примерно на 15%, говорит партнер KPMG Анна Воронкова. Число обращений растет кратно, поддерживает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Евгений Тимофеев, среди клиентов и частные лица, и бизнес – в основном средний и крупный.

Налоговое структурирование, ликвидация активов за рубежом стали приносить существенную часть дохода, компенсировав сокращение доходов от налоговых споров, рассказывает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.