Владельцам компаний все чаще приходится отвечать за их долги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владельцам бизнеса все сложнее уйти от банкротств Евгений Разумный / Ведомости

Кризис в экономике добирается до юридического бизнеса не сразу – сначала консультанты зарабатывают на нем, решая проблемы клиентов, в том числе связанные с банкротствами. В последние годы их доходы от банкротных дел росли и вовсе с «повышающим коэффициентом» от государства – были ужесточены правила банкротства и ответственность реальных бенефициаров компаний за их долги. Эту практику юристы называют одной из наиболее активно растущих. Еще два года назад не было даже идеи развивать ее, вспоминает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко, но из-за роста числа запросов клиентов фирма была вынуждена это сделать.

От бывшего бизнеса не уйти

Есть много способов вывести активы перед банкротством, чтобы потом уже нечего было взять с должника: через платежи фирмам-однодневкам, займы, вклады в новые компании, продажу активов по заниженной цене, с помощью реорганизации и передачи активов новой компании, которая начинает их перепродавать, перечисляют юристы. Вернуть их оказывается куда сложнее, зато можно попробовать привлечь к субсидиарной ответственности владельца компании.