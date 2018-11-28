Владельцам компаний все чаще приходится отвечать за их долги
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Кризис в экономике добирается до юридического бизнеса не сразу – сначала консультанты зарабатывают на нем, решая проблемы клиентов, в том числе связанные с банкротствами. В последние годы их доходы от банкротных дел росли и вовсе с «повышающим коэффициентом» от государства – были ужесточены правила банкротства и ответственность реальных бенефициаров компаний за их долги. Эту практику юристы называют одной из наиболее активно растущих. Еще два года назад не было даже идеи развивать ее, вспоминает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко, но из-за роста числа запросов клиентов фирма была вынуждена это сделать.
От бывшего бизнеса не уйти
Есть много способов вывести активы перед банкротством, чтобы потом уже нечего было взять с должника: через платежи фирмам-однодневкам, займы, вклады в новые компании, продажу активов по заниженной цене, с помощью реорганизации и передачи активов новой компании, которая начинает их перепродавать, перечисляют юристы. Вернуть их оказывается куда сложнее, зато можно попробовать привлечь к субсидиарной ответственности владельца компании.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}