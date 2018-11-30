Какие антимонопольные сюжеты нашли на картине «Состязание Гиппомена и Аталанты»

Среди полотен, написанных в эпоху Возрождения и барокко, можно найти немало картин с мотивами конкуренции или ее регулирования. Например, «Игры детей» Питера Брейгеля Старшего – это мир идеальной конкуренции, а на его «Вавилонской башне» изображено творение людей, решивших конкурировать с Богом. Адриан Петерс ван де Венне изобразил жесткую конкуренцию церквей на картине «Ловцы душ». А Франс Снейдерс во «Фруктовой лавке» – доминирующую силу покупателя.

О конкуренции написано и в Библии, начиная с истории Авеля и Каина, ей посвящены древнегреческие и древнеримские мифы. Картины на такие сюжеты охотно приобретались купцами и знатью, ими украшали кабинеты и парадные залы. Одну из таких картин мы и выбрали в качестве иллюстрации нашей конференции, чтобы ее участники помнили о том, что конкуренция должна быть честной, какой бы острой она ни была и какой бы желанной ни была победа. Иначе победитель может легко оказаться проигравшим.

На громадном полотне «Состязание Гиппомена и Аталанты» французский художник XVIII в. Ноэль Алле изобразил драматичный момент: юноша Гиппомен, воспользовавшись хитрой уловкой, выигрывает соревнование по бегу у Аталанты – дочери беотийского царя. Не желавшая выходить замуж Аталанта придумала способ, как избавляться от женихов: если юноша не мог обогнать ее, она закалывала его копьем. Аталанта была сильнейшей бегуньей, ее выкормила медведица, воспитали охотники, и она была уверена в своем доминирующем положении и монополии на победу. Но на всякого мудреца найдется довольно простоты, как и на всякого монополиста – власти регулятора. Богиня любви Афродита, посочувствовав Гиппомену, дала ему совет запастись золотыми яблоками и бросать их перед Аталантой во время бега. Блеск золота магически подействовал на девушку, наклоняясь за яблоками и поднимая их, Аталанта отстала, и Гиппомен первым достиг финиша. Но недобросовестная конкуренция и сговор с властями принесли Гиппомену не счастье, а проклятье. Он забыл поблагодарить Афродиту, т. е. представителя власти с Олимпа, за что был наказан – согласно одной из версий мифа, вместе с Аталантой они были превращены во львов.

Участники конференции «Ведомостей» нашли в картине немало общего с современной антимонопольной политикой. Внимание Анны Нумеровой, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», привлек царь Схеней, который попустительствовал своей дочери, позволяя ей истреблять женихов: «Для меня этот царь – до недавнего времени ФАС, которая по большей части достаточно формально рассматривала сделки экономической концентрации. И, можно сказать, что в результате пострадал не один конкурент или участник этого «забега». Но, как мы сегодня услышали, этот подход уже изменился и нас ждет интересное время».

«Ассоциации вполне очевидные», – отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов и далее расставил всех по местам: «Гиппомен – приобретатель акций, паев, долей, активов, Аталанта (по-гречески – «непоколебимая») – Федеральная антимонопольная служба, яблоки – действия, направленные на обеспечение конкуренции либо на защиту национальных интересов, которые приобретатель предлагает регулятору. Как всегда, в нашем деле важны детали. Во-первых, Гиппомен бежит прямиком к Амуру, а значит, хочет любви. Во-вторых, у Аталанты в руках нет ни лука со стрелами, ни копья, значит, мифы о ее кровожадности – сильное преувеличение. В-третьих, Аталанта останавливается, чтобы поднять яблоки, отнюдь не потому, что они золотые – царская дочь все-таки, – а из свойственной ей любознательности, постоянного желания узнать что-то новое. В-четвертых, сами яблоки совсем не обязательно бывают золотые, их состав и содержание требуют дополнительного изучения – о коварных свойствах яблочек известно немало, и Аталанта это прекрасно знает. Наконец, весь процесс состязания Аталанты и Гиппомена происходит публично и открыто. Все эти черты взаимодействия ФАС и хозяйствующих субъектов наглядно проявляются в целом ряде примеров рассмотрения сделок как по закону о конкуренции, так и по закону о стратегах».

Несколько по-другому решила трактовать сюжет картины Ольга Плешанова из адвокатского бюро «Инфралекс»: «Это гонка государства – Гиппомена – и естественных монополий, ГУПов и МУПов с завышенными тарифами. Эти субъекты – Аталанта – всякий раз стремятся догнать государство и «убить» его, т. е. получить как можно больше бюджетных денег и средств граждан, вплоть до полного их разорения. Гиппомен пытается идти на хитрость и остановить Аталанту, используя золотые яблоки – тарифы. Ими государство пытается откупиться и сохранить жизнь, т. е. госбюджет и общественное благосостояние. Весь вопрос в толщине позолоты: инфляция плюс или инфляция минус».

В общем, как и зрители любого состязания, участники нашей конференции выбирали, за кого болеть, кому желать победы, а кому поражения в конкурентной борьбе, кого винить в нарушении и кого считать несправедливо лишенным победы. И лишь ФАС, как и подобает регулятору, предпочла оставаться над схваткой, пока не будет проведено всестороннее расследование «дела о яблоках». Если, конечно, цены на яблоки – товар социально значимый – не покажутся завышенными.

В подготовке статьи участвовали Надежда Шуматова, Екатерина Плотникова