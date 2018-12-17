Экономика / Мировая экономика

Экономисты назвали главные угрозы для американской экономики

Все риски взаимосвязаны, что делает их еще более серьезными
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Главной угрозой для экономики США в следующем году будет торговая война с Китаем, считают экономисты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ). Многие из них ждут, что Федеральной резервной системе США даже придется снова опускать процентные ставки начиная с 2020 г. Между тем Китаю тоже грозит замедление экономики.

В опросе WSJ, проводившемся 7–11 декабря, приняли участие 60 экономистов – правда, ответили на вопросы не все из них. Почти половина, или 47,3%, респондентов назвали торговый конфликт с Китаем главной угрозой для экономики США в 2019 г. Еще 20% экономистов указали на нестабильность финансовых рынков, а 12,7% – на замедление инвестиций бизнеса. Лишь четыре эксперта согласились с мнением президента США Дональда Трампа, что главный риск – повышение процентных ставок ФРС. Все эти риски взаимосвязаны, предупреждает профессор экономики Университета штата Джорджия Раджив Дхаван: «И повышение процентных ставок ФРС, и торговая война приведут к замедлению инвестиций бизнеса».

Торговая война и переговоры

На саммите G20 в начале декабря США и Китай договорились о трехмесячном перемирии в торговой войне. Стороны пообещали в течение этого срока не вводить новых импортных пошлин и возобновить переговоры. В частности, Вашингтон хочет сократить дефицит в торговле с Китаем и заставить Пекин отказаться от практики принудительной передачи технологий иностранными компаниями. Если стороны не договорятся за 90 дней, США повысят импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд с 10 до 25%. Осложняет ситуацию арест финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу в Канаде. Американские власти обвиняют ее в нарушении санкций против Ирана и требуют ее экстрадиции в США.

21%

Такова вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев, рассчитанная экономистами JPMorgan Chase по одной из моделей. За последние несколько месяцев риск увеличился, но он по-прежнему ниже, чем в 2016 г. Во второй модели учитывается также ситуация на финансовых рынках, в частности, изменение котировок акций и доходностей долгосрочных казначейских облигаций. Она оценивает вероятность рецессии в 36%.

Тем не менее китайские и американские чиновники настаивают, что это не помешает переговорам, и 10 декабря зампредседателя госсовета КНР Лю Хэ сообщил американцам о согласии снизить тарифы на импорт автомобилей из США с 40 до 15%. «Переговоры будут долгими и изнурительными», – приводит WSJ слова главного экономиста Nationwide Mutual Insurance Дэвида Берсона.

Угроза рецессии и роста ставок

Лишь 10% опрошенных WSJ экономистов прогнозируют начало рецессии в США в 2019 г. Однако более половины ждут, что это произойдет в 2020 г. Также многие из них считают, что ФРС придется снижать процентные ставки начиная с 2020 г. Практически все из опрошенных экспертов, за исключением одного, уверены, что ФРС повысит процентные ставки на 0,25 п. п. до 2,25–2,5% по итогам своего следующего заседания 18–19 декабря. Но если раньше они ждали три повышения ставок в 2019 г., теперь медиана прогнозов – только два повышения. Экономисты связывают возможное изменение денежной политики ФРС с торговыми конфликтами, замедлением инфляции и другими рисками.

На то, что ФРС в следующем году может выбрать выжидательный подход, в последнее время намекали и сами представители центробанка. Так, председатель ФРС Джером Пауэлл в ноябре заявил, что процентные ставки уже близки к нейтральному уровню – когда они не замедляют и не ускоряют экономику.

Согласно медиане прогнозов экономистов, процентные ставки в США достигнут к концу 2019 г. лишь 2,89%, а к середине 2020 г. – 2,93%, но затем они начнут опускаться и составят 2,82% к концу 2021 г. Для сравнения: в ноябре экономисты прогнозировали, что процентные ставки будут равны 3,15% на пике в 2020 г. Сама ФРС свой актуальный прогноз представит в среду. В сентябре регулятор ждал, что ставки вырастут до 3,25–3,5% в 2020 г.

Один из самых пессимистичных прогнозов дает главный экономист Grant Thornton Дайан Суонк. Она ожидает, что ФРС дважды повысит процентные ставки в 2019 г., но в следующий год будет вынуждена снизить их почти до нуля, так как импортные пошлины и торговая неопределенность негативно отразятся на экономике США. Главный экономист KPMG Констанция Хантер, напротив, ждет снижения ставок ФРС в 2019 г. Brexit и замедление роста ВВП Китая могут потревожить финансовые рынки и вынудить ФРС опустить ставки, предупреждает она.

Проблемы Китая

Последние данные действительно указывают на проблемы в китайской экономике. Темп роста розничных продаж в стране в ноябре оказался самым низким за 15 лет, а промышленного производства – почти за три года. Это означает, что Пекину могут потребоваться новые меры для стимулирования экономики, несмотря на то что летом он распорядился увеличить затраты на инфраструктуру, а Народный банк Китая влил дополнительную ликвидность в финансовую систему, пишет Financial Times (FT).

До этого появились и другие тревожные признаки. В ноябре импорт Китая вырос только на 3% в реальном выражении, хотя опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 14,5%. Экспорт вырос на 5,4% против ожидавшихся 10%.

Кроме того, продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились на 14% по сравнению с годом ранее, что стало худшим результатом более чем за шесть лет. Спрос на автомобили в стране снижается уже пять месяцев подряд, и по итогам года их продажи могут сократиться впервые с 1990-х гг. Как отмечают специалисты, во многом это связано с прекращением налоговых льгот, которые стимулировали продажи в последние годы. Но людей также беспокоит торговая война с США и ситуация в экономике. «Потребители обеспокоены из-за замедления экономического роста и того, что их зарплаты не растут. Возможно, будут даже сокращения. Все это приводит к снижению уверенности потребителей», – приводит FT слова аналитика Guotai Junan Securities Линя Лонпена.

По оценкам экономиста Standard Chartered Шуана Дина, пятничные данные указывают на то, что рост ВВП Китая в IV квартале замедлится до 6,4% по сравнению с 6,5% в предыдущем квартале.

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