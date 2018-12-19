Торговые войны США

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Если первое решение президента США Дональда Трампа в торговой политике – выход в начале 2017 г. из еще не заработавшего Транстихоокеанского партнерства – было чисто символическим, то первое решение в начале 2018 г. оказалось легким шоком. Введенные в марте пошлины на импорт стали и алюминия ударили не столько по Китаю, с которым собирался воевать Трамп, сколько по союзникам США – странам ЕС, Южной Корее, Японии. Расследование поставок из Европы автомобилей, якобы угрожающих национальной безопасности США, и угрозы развалить Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA) не добавили Трампу популярности в развитом мире.

Но в июле мощный залп в торговой войне с Китаем все-таки был сделан – в виде пошлин на импорт на $50 млрд. Китай не замедлил ответить, главной жертвой его атаки стали фермеры, выращивающие соевые бобы. Тогда Трамп пригрозил обложить весь китайский импорт и в сентябре частично реализовал обещание, введя 10%-ные пошлины на $200 млрд, которые с января должны были вырасти до 25%. Китай в общей сложности ввел пошлины на $110 млрд, поскольку закупает в США почти втрое меньше товаров, чем те у него.

Попутно США вели атаку на Huawei, обвинив ее в кибершпионаже и работе на правительство Китая. Запрет на использование оборудования Huawei для строительства сетей 5G в США, а также по их настоянию в Австралии и Новой Зеландии стал отражением борьбы стран за лидерство на рынке передовых технологий. Но после встречи 1 декабря Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стороны решили постараться за три месяца найти взаимоприемлемый ответ на претензии США, включая большой торговый дефицит, ограничения на работу американских компаний на рынке Китая, принудительную передачу технологий, нарушение прав интеллектуальной собственности.