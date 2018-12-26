Что может сильно ухудшить и улучшить ситуацию в российской экономике

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Прошедший год, несмотря на некоторые сложности, в целом оказался хорошим для российской экономики. Мы увидели неплохой экономический рост, умеренную волатильность курса, инфляцию в районе цели Банка России, а также невысокие процентные ставки. В наступающем году, как мы ожидаем, экономическая ситуация хоть и останется умеренно хорошей, но будет менее благоприятной, чем в 2018 г. Давайте аккуратно разберемся, почему.

Похуже, но не сильно

Во-первых, мы ожидаем замедления темпов экономического роста. Главным образом это связано с последствиями решений в бюджетной политике, а именно повышения НДС с 18 до 20% с января 2019 г. Хотя дополнительные бюджетные доходы будут впоследствии потрачены государством, наличие паузы между получением и расходованием средств приведет к тому, что отрицательный вклад бюджетной политики в рост ВВП составит в 2019 г. порядка 0,3%. В результате, хотя рост экономики продолжится, он составит 1,2-1,3% по сравнению с 1,7-1,8% в 2018 г.

Что означает замедление экономического роста для компаний и населения? В первую очередь это выражается в более низких темпах роста потребительского и инвестиционного спроса. Иными словами, в 2019 г. темп роста рынка потребительских товаров и услуг и расходов компаний на основные и оборотные средства в реальном выражении (за вычетом инфляции) будет меньше, чем в 2018 г.