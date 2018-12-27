Экономика / Макроэкономика и бюджет

Итоги 2018 года. Власти сделали ставку на национальные проекты

Но в их эффективность не верят даже сами чиновники
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Прогноз роста экономики в 2018 г. в 1,8%, вероятнее всего, не оправдается. Рост был 1,9% в начале года, а во второй половине года экономика перешла к стагнации: в III квартале рост замедлился до 1,5%. Рост будет в пределах 1,7% – таков консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Reuters. Рост будет в интервале от 1,5 до 2%, признавал министр экономического развития Максим Орешкин.

2018 год пока далек от целевых показателей, которые поставил президент Владимир Путин в майском указе – войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 г. и ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых. Добиться этого без структурных реформ не удастся, единодушны экономисты: Россия не только не будет сокращать отставание от развитых экономик, но и уступит другим странам Восточной Европы, предупреждает МВФ и перечисляет ограничения: слабое развитие инфраструктуры, старение населения, высокая доля государства в экономике, недостаточная интеграция в мировую экономику.

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