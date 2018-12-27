Итоги 2018 года. Власти сделали ставку на национальные проекты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Прогноз роста экономики в 2018 г. в 1,8%, вероятнее всего, не оправдается. Рост был 1,9% в начале года, а во второй половине года экономика перешла к стагнации: в III квартале рост замедлился до 1,5%. Рост будет в пределах 1,7% – таков консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Reuters. Рост будет в интервале от 1,5 до 2%, признавал министр экономического развития Максим Орешкин.
2018 год пока далек от целевых показателей, которые поставил президент Владимир Путин в майском указе – войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 г. и ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых. Добиться этого без структурных реформ не удастся, единодушны экономисты: Россия не только не будет сокращать отставание от развитых экономик, но и уступит другим странам Восточной Европы, предупреждает МВФ и перечисляет ограничения: слабое развитие инфраструктуры, старение населения, высокая доля государства в экономике, недостаточная интеграция в мировую экономику.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}