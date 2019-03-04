Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Обеление черного списка

В черные списки банков попадут только высокорискованные операции компаний, пообещал ЦБ

Бизнесу такого смягчения контроля пока недостаточно

Необходимость смягчения контроля для предотвращения роста числа компаний, попавших в черный список, признавала в январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А президент Владимир Путин в феврале поручал избавить бизнес, который несколько лет работает без претензий, от таких проблем.

Спустя месяц регулятор представил свои предложения – рекомендовал банкам объяснять клиентам, почему их отключили от дистанционного банковского обслуживания, а также изменил правила формирования черных списков. В понедельник такие изменения были внесены в порядок составления черных списков. Они вступят в действие через 10 дней.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
bogdanov7080
05:48 05.03.2019
Куча отвратного вранья. Блокируют все и вся, у каждого более менее значимого банкира свой пул клиентов обнальщиков, а чтобы выполнить план финмониторинга блокируют обычный мелкий бизнес
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике