Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Обеление черного списка
В черные списки банков попадут только высокорискованные операции компаний, пообещал ЦБ
Бизнесу такого смягчения контроля пока недостаточно
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Теперь ЦБ будет формировать черные списки иначе
Евгений Разумный / Ведомости
Необходимость смягчения контроля для предотвращения роста числа компаний, попавших в черный список, признавала в январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А президент Владимир Путин в феврале поручал избавить бизнес, который несколько лет работает без претензий, от таких проблем.
Спустя месяц регулятор представил свои предложения – рекомендовал банкам объяснять клиентам, почему их отключили от дистанционного банковского обслуживания, а также изменил правила формирования черных списков. В понедельник такие изменения были внесены в порядок составления черных списков. Они вступят в действие через 10 дней.
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