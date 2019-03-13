Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Нехорошая квартира

Почему сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Нотариусы получили письмо с критериями подозрительных операций с недвижимостью

«Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов», «настаивание на проведении расчетов наличными», «участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы» – эти и другие признаки могут свидетельствовать о том, что недвижимость покупается для легализации преступных доходов. Письмо с подобными критериями высокорисковых операций Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата (ФНП) в начале марта разослали нотариусам. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель ФНП.

Использование недвижимости для легализации Росфинмониторинг относит к операциям с умеренным риском. Недвижимость удобно использовать для отмывания денег, поскольку издержки при ее покупке сравнительно невелики, указывал Росфинмониторинг в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов» за 2017–2018 гг. Кроме того, ее можно купить за наличные, хотя доля таких расчетов снижается, а все операции свыше 3 млн руб. подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга. Риэлторы активно информируют службу о подобных сделках, пишет Росфинмониторинг, но, как правило, в России они выступают не участником сделки, а консультантом, т. е. финансы через них не проходят. Поэтому важна вовлеченность в контроль банков и нотариусов.

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Комментарии
Левик
04:26 14.03.2019
Беспокоюсь, проверены ли нотариусы и риэлторы на предмет отмывания ?
10
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