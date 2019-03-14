ФАС опросит работодателей, по каким критериям они выбирают зарплатные банки

А также совместно с ЦБ может издать рекомендации для рынка

Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: ФАС пошла за зарплатой

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Частные банки по-прежнему жалуются на «зарплатное рабство» Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила опрос работодателей о критериях выбора банков для зарплатных проектов, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Опрос будет проводиться через РСПП, «Деловую Россию» и «Опору России» и продлится около трех месяцев.

ФАС видит проблемы в выборе людьми банков для получения зарплаты, сообщала служба. А в четверг направила письмо в ЦБ с предложением проработать совместные рекомендации на тему зарплатных проектов, рассказал Кашеваров, у ФАС есть свои предложения, как решить проблему.