Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: ФАС пошла за зарплатой
ФАС опросит работодателей, по каким критериям они выбирают зарплатные банки
А также совместно с ЦБ может издать рекомендации для рынка
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Частные банки по-прежнему жалуются на «зарплатное рабство»
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила опрос работодателей о критериях выбора банков для зарплатных проектов, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Опрос будет проводиться через РСПП, «Деловую Россию» и «Опору России» и продлится около трех месяцев.
ФАС видит проблемы в выборе людьми банков для получения зарплаты, сообщала служба. А в четверг направила письмо в ЦБ с предложением проработать совместные рекомендации на тему зарплатных проектов, рассказал Кашеваров, у ФАС есть свои предложения, как решить проблему.
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