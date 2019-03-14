Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: ФАС пошла за зарплатой

ФАС опросит работодателей, по каким критериям они выбирают зарплатные банки

А также совместно с ЦБ может издать рекомендации для рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила опрос работодателей о критериях выбора банков для зарплатных проектов, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Опрос будет проводиться через РСПП, «Деловую Россию» и «Опору России» и продлится около трех месяцев.

ФАС видит проблемы в выборе людьми банков для получения зарплаты, сообщала служба. А в четверг направила письмо в ЦБ с предложением проработать совместные рекомендации на тему зарплатных проектов, рассказал Кашеваров, у ФАС есть свои предложения, как решить проблему.

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Комментарии
k.puzansky
05:46 15.03.2019
40 рублей (стоимость платежного поручения в Сбербанке) х 2 (аванс и зарплата) х 12 (количество месяцев) х 250 человек (среднесписочная численность, как пример) = 240 000 дополнительных расходов в год для предприятия на ровном месте относительно зарплатного проекта в том же Сбере (или любом другом нормальном банке) с нулевой комиссией за зачисление. Гореть в аду инициативникам уже предлагали?
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