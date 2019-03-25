Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Правительство никак не определит для табачников оператора маркировки сигарет / максим стулов / Ведомости

Правительство никак не определит систему маркировки сигарет

Компании должны регистрироваться в системе, но в какой – власти не говорят

Прошел почти месяц с тех пор, как цифровая маркировка сигарет стала обязательной по всей стране. До июля – когда пачки без цифровой марки будет запрещено выпускать – действует переходный период, чтобы производители и торговые точки успели зарегистрироваться в системе. Но где именно регистрироваться, пока не понятно – правительство до сих пор не опубликовало распоряжение о назначении оператора системы маркировки сигарет.

Еще в конце 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев назначил без конкурса оператором маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% – госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому). ЦРПТ же проводил годичный эксперимент маркировки сигарет, проводит эксперимент маркировки лекарств и обуви, а в марте Федеральная налоговая служба (ФНС) передала компании маркировку меховых изделий.

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