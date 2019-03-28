Власти раздали госгарантии на инвесткредиты без контроля
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Появившиеся в 2015 г. госгарантии для кредитов на инвестиционные проекты просуществовали лишь год, зато претензий к механизму накопилось много. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, изучив работу министерств по госпрограмме выдачи таких госгарантий в 2015–2018 гг.
Создать механизм проектного финансирования в 2014 г. поручал президент России Владимир Путин. По нему ставка по инвесткредитам для компаний определялась как процентная ставка ЦБ, увеличенная на 2,5% годовых. Изначально на такие госгарантии в 2015 г. Минфин заложил 30 млрд руб., затем сумма выросла до 60 млрд руб., из которых 58,3 млрд были выделены на финансирование инвестиционных проектов.
Интерес к программе был большим со стороны и банков, и компаний, но в 2016 г. ЦБ отказался рефинансировать на льготных условиях такие кредиты. Инструменты были востребованы во время внешних шоков, но с переходом экономики к росту льготное кредитование будет заменяться рыночными механизмами, объяснял ЦБ в 2017 г. В среду представитель регулятора не ответил на запрос «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}