Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Гарантии без контроля

Власти раздали госгарантии на инвесткредиты без контроля

У аудиторов Счетной палаты возникли претензии к механизму

Появившиеся в 2015 г. госгарантии для кредитов на инвестиционные проекты просуществовали лишь год, зато претензий к механизму накопилось много. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, изучив работу министерств по госпрограмме выдачи таких госгарантий в 2015–2018 гг.

Создать механизм проектного финансирования в 2014 г. поручал президент России Владимир Путин. По нему ставка по инвесткредитам для компаний определялась как процентная ставка ЦБ, увеличенная на 2,5% годовых. Изначально на такие госгарантии в 2015 г. Минфин заложил 30 млрд руб., затем сумма выросла до 60 млрд руб., из которых 58,3 млрд были выделены на финансирование инвестиционных проектов.

Интерес к программе был большим со стороны и банков, и компаний, но в 2016 г. ЦБ отказался рефинансировать на льготных условиях такие кредиты. Инструменты были востребованы во время внешних шоков, но с переходом экономики к росту льготное кредитование будет заменяться рыночными механизмами, объяснял ЦБ в 2017 г. В среду представитель регулятора не ответил на запрос «Ведомостей».

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