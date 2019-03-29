Экономика / Налоги и сборы

У России может появиться еще один инструмент налогового контроля

Международные компании смогут отчитываться о налогах одновременно во все страны

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривает возможность присоединения к новому механизму контроля – международной программе соответствия требованиям (International Compliance Assurance Programme, ICAP) налогового законодательства, рассказывает представитель службы. Сделать это уже согласились 18 стран, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время форума по налоговому администрированию в Сантьяго.

Пилотный проект ICAP стартовал как добровольный эксперимент в январе 2018 г., тогда в нем приняли участие восемь государств – Австралия, Канада, Италия, Япония, Нидерланды, Испания, Великобритания и США. Он позволяет компаниям, которые добровольно подают страновую отчетность (Country by Country reporting – CbC), объяснить, как она устроена, представителям сразу всех налоговых служб, писала ранее ОЭСР. Налоговики в течение шести недель совместно оценивают риски компаний, например, трансфертного ценообразования. Компания получает единый ответ сразу от всех стран, в котором описаны налоговые риски и сроки, в которые можно их исправить. Они получают гарантию, что после снятия всех вопросов, новых претензий не возникнет ни от одной юрисдикции. Это новый подход, при котором налогоплательщики и налоговики работают совместно в режиме, близком к реальному времени, говорится в опубликованном коммюнике по итогам заседания форума.

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