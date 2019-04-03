Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Обманчивый рост экспорта
Власти постепенно устраняют барьеры для увеличения несырьевого экспорта
Госдума освободила от НДС экспорт услуг, валютные ограничения обещано отменить
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Для развития экспорта власти собираются поддержать экспортно-ориентированные производства, ввести программы поддержки конкурентоспособности компаний
Андрей Махонин / Ведомости
Власти постепенно устраняют барьеры, мешающие выполнить указ увеличить несырьевой экспорт. Госдума освободила от НДС экспорт услуг, валютные ограничения обещано отменить
За 2018 г. несырьевой экспорт вырос даже больше, чем нужно для выполнения указа президента России Владимира Путина, пишут эксперты РАНХиГС. Весной 2018 г. он поручил к 2024 г. добиться увеличения несырьевого экспорта до $250 млрд.
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