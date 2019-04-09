Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: ВВП расплачивается за долги

Что заставляет ЦБ снова говорить о рисках потребительского кредитования

Закредитованность населения может привести к экономическим и социальным проблемам

Избыточная долговая нагрузка населения и компаний тормозит рост экономики, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Этот риск может оказаться долгосрочным и привести к социальным проблемам, цитирует ее ТАСС.

Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования. Оно разогревает спрос, импорт и инфляцию, объяснял в интервью «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, в ответ ЦБ вынужден повышать ключевую ставку, что негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, но не на потребительское.

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Комментарии
Ostanton71
06:18 10.04.2019
То есть докладывая Путину об успехах, ЦБ и Минфин наперебой рассказывают о стимулировании роста кредитной активности населения, а по ночам их терзают смутные сомнения? Может у них есть иные способы стимулирования потребительского спроса? Может ещё НДС поднять или цены на бензин?Оказывается, есть опасения роста просрочки? Опасения? Может нужно попробовать заклинания от просрочки? Тогда нужно звать Орешкина, он спец! Полный цирк шапито!
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