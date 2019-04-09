Что заставляет ЦБ снова говорить о рисках потребительского кредитования

Закредитованность населения может привести к экономическим и социальным проблемам

Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: ВВП расплачивается за долги

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Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Избыточная долговая нагрузка населения и компаний тормозит рост экономики, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Этот риск может оказаться долгосрочным и привести к социальным проблемам, цитирует ее ТАСС.

Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования. Оно разогревает спрос, импорт и инфляцию, объяснял в интервью «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, в ответ ЦБ вынужден повышать ключевую ставку, что негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, но не на потребительское.