Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: С кредитом в банк нельзя
Центробанк предложил ограничить долговую нагрузку крупнейших компаний
Но это может удорожить заемные деньги для всего бизнеса
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Центробанк предложил ограничить долговую нагрузку крупнейших компаний
Евгений Разумный / Ведомости
Избыточная долговая нагрузка людей и компаний тормозит рост экономики, говорила во вторник первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и предупреждала, что ЦБ уже готовит предложения для сдерживания закредитованности.
В четверг регулятор их опубликовал. ЦБ предлагает несколько вариантов, как определить компании с высоким уровнем долга, которые «существенно» влияют на всю экономику. Первый – оценивать соотношение долга компании к ВВП. Компания проходит фильтр, если ее консолидированная долговая нагрузка превышает 0,05% ВВП. Сейчас общий долг крупнейших российских компаний превышает 22% ВВП, а выручка – 45% ВВП.
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