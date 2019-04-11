Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: С кредитом в банк нельзя

Центробанк предложил ограничить долговую нагрузку крупнейших компаний

Но это может удорожить заемные деньги для всего бизнеса

Избыточная долговая нагрузка людей и компаний тормозит рост экономики, говорила во вторник первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и предупреждала, что ЦБ уже готовит предложения для сдерживания закредитованности.

В четверг регулятор их опубликовал. ЦБ предлагает несколько вариантов, как определить компании с высоким уровнем долга, которые «существенно» влияют на всю экономику. Первый – оценивать соотношение долга компании к ВВП. Компания проходит фильтр, если ее консолидированная долговая нагрузка превышает 0,05% ВВП. Сейчас общий долг крупнейших российских компаний превышает 22% ВВП, а выручка – 45% ВВП.

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Комментарии
bogdanov7080
05:00 12.04.2019
Когда такое читаешь четко понимаешь что фигура Путина - абсолютно фиктивная, а все управление экономикой РФ осуществляется извне. Причем не нужно тут ничего отстраивать - достаточно контролировать ЦБ и оставшиеся 2 банка. Дело в шляпе.
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