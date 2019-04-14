Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Опора капитализма зашаталась

Сокращение среднего класса угрожает росту мировой экономики

Под угрозой также политическая стабильность, предупреждает ОЭСР

Численность среднего класса в развитых странах уменьшается, а уровень жизни его представителей долгие годы снижается, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 30 лет назад средний класс составлял 64% населения стран ОЭСР, теперь – 61%. Но для каждой страны эти цифры разнятся: в США к среднему классу теперь относится около 50% населения, а в скандинавских странах – примерно 70%.

ОЭСР определяет средний класс как домохозяйства с доходом от 75 до 200% медианы доходов в стране. В США холостяк должен заработать $23 400–62 400 в год, чтобы относиться к среднему классу.

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