Власти помогут регионам потратить федеральные деньги быстрее

Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Соглашаться надо быстрее

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Правила расходования денег, которые регионы получили от Минфина, будут упрощены Евгений Разумный / Ведомости

Деньги, которые поступают из федерального бюджета в регионы, должны как можно быстрее превращаться в новые детские сады, поликлиники, дороги, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Для этого правительство ограничит сроки заключения соглашений о межбюджетных трансфертах и позволит регионам заключать их сразу на три года, рассказал Медведев. Регионы не должны ждать подписания соглашений, а могут сразу начинать конкурсы после уведомления о предоставлении трансферта.