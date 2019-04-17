Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Соглашаться надо быстрее

Власти помогут регионам потратить федеральные деньги быстрее

Правительство предлагает изменить правила получения трансфертов

Деньги, которые поступают из федерального бюджета в регионы, должны как можно быстрее превращаться в новые детские сады, поликлиники, дороги, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Для этого правительство ограничит сроки заключения соглашений о межбюджетных трансфертах и позволит регионам заключать их сразу на три года, рассказал Медведев. Регионы не должны ждать подписания соглашений, а могут сразу начинать конкурсы после уведомления о предоставлении трансферта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике