Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Иран теряет азиатских друзей
Азиатские компании сворачивают сотрудничество с Ираном из-за санкций США
До сих пор они помогали его экономике держаться на плаву
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Азиатские компании до сих пор помогали экономике Ирана держаться на плаву. Но ужесточение санкций США заставляет их сворачивать сотрудничество вслед за европейцами
ATTA KENARE / AFP
Китайские, индийские, южнокорейские компании реагируют на последние шаги Белого дома, который в последние недели ужесточил санкции против Ирана. Так, США включили Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций и не продлили отсрочку на закупки иранской нефти.
Теперь отношения с Ираном пересматривают банки, нефтяные и технологические компании, в том числе Huawei, Lenovo, LG и Samsung, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских бизнесменов и консультантов.
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