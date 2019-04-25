Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Иран теряет азиатских друзей

Азиатские компании сворачивают сотрудничество с Ираном из-за санкций США

До сих пор они помогали его экономике держаться на плаву

Китайские, индийские, южнокорейские компании реагируют на последние шаги Белого дома, который в последние недели ужесточил санкции против Ирана. Так, США включили Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций и не продлили отсрочку на закупки иранской нефти.

Теперь отношения с Ираном пересматривают банки, нефтяные и технологические компании, в том числе Huawei, Lenovo, LG и Samsung, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских бизнесменов и консультантов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике