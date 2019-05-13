Госкомпаниям придется быстрее расплачиваться с поставщиками

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Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний Максим Стулов / Ведомости

Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с копией его отзыва, подлинность подтвердил представитель аппарата правительства. Пока в 30-дневный срок госкомпании должны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А у крупных промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв – они платят своим поставщикам, а денег от госкомпаний не получают, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Самарской губернской думой в феврале.

Но такой срок не может быть универсальным – например, он не годится для страховых или кредитных договоров, пишет правительство в отзыве. Оно предлагает внести изменения в законопроект и разрешить госкомпаниям устанавливать в положении о закупке исключения для части товаров и услуг, а также описать, как высчитываются новые сроки оплаты.