Госкомпаниям придется быстрее расплачиваться с поставщиками
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Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с копией его отзыва, подлинность подтвердил представитель аппарата правительства. Пока в 30-дневный срок госкомпании должны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А у крупных промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв – они платят своим поставщикам, а денег от госкомпаний не получают, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Самарской губернской думой в феврале.
Но такой срок не может быть универсальным – например, он не годится для страховых или кредитных договоров, пишет правительство в отзыве. Оно предлагает внести изменения в законопроект и разрешить госкомпаниям устанавливать в положении о закупке исключения для части товаров и услуг, а также описать, как высчитываются новые сроки оплаты.
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