В России может появиться виртуальная экономическая зона
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Максим Орешкин пытается ускорять российскую экономику льготами, но Минфину это не нравится
Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху – развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт. В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на «Сколково», где резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль (если выручка не более 1 млрд руб.) и НДС, дают льготу по страховым взносам (14% вместо 30%), освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи. «Сколково» очень привлекательно для резидентов, уверяет управляющий партнер TargetGlobal Михаил Лобанов. По данным фонда, в 2017 г. в нем было более 1800 резидентов с выручкой 147,8 млрд руб. В 2016 г. часть льгот Минэкономразвития уже предлагало распространить на другие инновационные компании.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}