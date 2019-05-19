Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Россия как льготная зона

В России может появиться виртуальная экономическая зона

Минэкономразвития предлагает для нее множество льгот

Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху – развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт. В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.

Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на «Сколково», где резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль (если выручка не более 1 млрд руб.) и НДС, дают льготу по страховым взносам (14% вместо 30%), освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи. «Сколково» очень привлекательно для резидентов, уверяет управляющий партнер TargetGlobal Михаил Лобанов. По данным фонда, в 2017 г. в нем было более 1800 резидентов с выручкой 147,8 млрд руб. В 2016 г. часть льгот Минэкономразвития уже предлагало распространить на другие инновационные компании.

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Комментарии
avramov1970
22:37 19.05.2019
У нас уже есть виртуальное правительство ,,работающие на экспорт "
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