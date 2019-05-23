Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей
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Для пользования будущим мостом через Волгу понадобится 80 млрд руб
Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется почти в 200 млрд руб., сообщила «Волга ньюс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова и подтвердил «Ведомостям» представитель министерства. Предварительная стоимость строительства – 121 млрд руб., еще примерно в 80 млрд обойдется эксплуатация, сказал он. Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.
Мост может построить компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, сообщали ранее «Ведомостям» два чиновника Самарской области, участник правительственных совещаний, а также два человека, участвующих в проработке проекта. Она может быть генподрядчиком проекта.
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