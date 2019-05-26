Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Россия готовится тратить

МВФ не советует тратить ФНБ

Но Минфин намерен это делать

Инвестировать деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутреннюю экономику не стоит, заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Джеймс Роаф (его цитирует «Интерфакс»): необходимо продолжать копить средства – вкладывать их в надежные зарубежные активы.

Сейчас в ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. доходы при цене нефти Urals выше $41,6 за баррель. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. По Бюджетному кодексу, после того как ликвидная часть (без учета уже сделанных вложений) ФНБ достигает 7% ВВП, средства фонда можно начать тратить. Минфин прогнозирует, что это случится к концу 2019 г., когда в ФНБ накопится 7,9 трлн руб.

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