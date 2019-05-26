МВФ не советует тратить ФНБ

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Следовать совету МФВ в нынешних условиях министру финансов и зампреду правительства Антону Силуанову как-то не хочется Евгений Разумный / Ведомости

Инвестировать деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутреннюю экономику не стоит, заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Джеймс Роаф (его цитирует «Интерфакс»): необходимо продолжать копить средства – вкладывать их в надежные зарубежные активы.

Сейчас в ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. доходы при цене нефти Urals выше $41,6 за баррель. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. По Бюджетному кодексу, после того как ликвидная часть (без учета уже сделанных вложений) ФНБ достигает 7% ВВП, средства фонда можно начать тратить. Минфин прогнозирует, что это случится к концу 2019 г., когда в ФНБ накопится 7,9 трлн руб.