Минфин предупредил о риске роста потребительского кредитования
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Сокращение теневого сектора и рост потребительского кредитования – факторы, которые негативно влияют на реальные располагаемые доходы населения, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. «Это рост расчетов по кредитам – потребительским, ипотечным, и больше расходов по выплате процентов, и погашение основного тела кредита», – цитируют его «РИА Новости».
За I квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3% в годовом выражении. В 2014–2017 гг. доходы падали, а в 2018 г. выросли лишь на 0,1% с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г. Минэкономразвития падение связывало с замедлением роста зарплат, отсутствием роста социальных трансфертов и сокращением остальных доходов – от предпринимательской деятельности, собственности и ненаблюдаемых. В феврале – марте реальная зарплата вовсе не росла, а за I квартал 2019 г. увеличилась всего на 0,4%. Минэкономразвития ждет роста реальных зарплат в этом году на 1,1%, а доходов – на 1%. Прогноз Центра развития Высшей школы экономики – рост зарплат на 1,5% и, вероятнее всего, падение реальных располагаемых доходов.
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