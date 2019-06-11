ОЭСР раскрыла новые подробности автоматического обмена налоговой информацией

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Налоговики уже передают данные о 47 млн счетов с 4,9 трлн евро Евгений Разумный / Ведомости

Почти 10 лет назад – в январе 2010 г. – страны G20 договорились: эра банковской тайны закончилась. Их предсказания сбываются – более 90 стран с 2018 г. обменялись информацией о 47 млн счетов, на которых бизнесмены хранят около 4,9 трлн евро. Такие данные впервые раскрыла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на прошлой неделе. Это эквивалентно почти трети ВВП Евросоюза, который в 2018 г. составил 15,9 трлн евро, по данным Евростата.

Стандарт об автоматическом обмене информацией (Common Reporting Standard, CRS) был одобрен еще в 2014 г., внедрить его обязалось около 100 стран. Почти все они обязательства выполнили, указывала ОЭСР. Не присоединились к механизму США, которые еще в 2010 г. приняли собственный закон «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Он обязывает финансовые организации по всему миру информировать службу внутренних доходов США о счетах американских резидентов. А Кувейт перенес начало обмена налоговой информацией на 2019 г. Банки должны предоставить налоговикам данные о состоянии счета клиента, движении средств за год, остатках, а те – передавать их зарубежным коллегам.