Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Министры для бедных

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

«Ведомости» узнали, кому досталось кураторство 10 регионов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

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Комментарии
Arty
05:42 14.06.2019
Вместо того ,чтобы нормально развивать экономику без вмешательства силовиков ,рисуются заведомо нежизнеспособные нацпроекты. Вместо того ,чтобы снижать централизацию страны и перестать грабить регионы ,выдавая взамен подачки в виде трансфертов ,предлагаются очередные аппаратные игры.
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