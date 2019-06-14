Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Министры для бедных

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Правительства должно хватить на все отстающие регионы (на фото – премьер-министр Дмитрий Медведев) Дмитрий Астахов / ТАСС

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.