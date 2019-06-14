Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
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Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.
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