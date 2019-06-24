Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Кредиты – не главное
Кредиты – не главная причина падения реальных располагаемых доходов, считает ЦБ
Ранее на эту причину ссылались чиновники и президент
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Центробанк не видит серьезных рисков в росте потребительского кредитования
Евгений Разумный / Ведомости
На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые обратил внимание на риск закредитованности населения и призвал ЦБ разобраться. Высокими расходами на выплаты по кредитам он объяснял падение реальных располагаемых доходов населения.
На риски закредитованности населения чиновники обращают внимание уже давно. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также называл закредитованность россиян причиной их обеднения. А министр экономического развития Максим Орешкин и вовсе предупредил о возможной рецессии в 2021 г. из-за существенного роста потребительского кредитования.
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