Кредиты – не главная причина падения реальных располагаемых доходов, считает ЦБ

Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Кредиты – не главное

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Центробанк не видит серьезных рисков в росте потребительского кредитования Евгений Разумный / Ведомости

На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые обратил внимание на риск закредитованности населения и призвал ЦБ разобраться. Высокими расходами на выплаты по кредитам он объяснял падение реальных располагаемых доходов населения.

На риски закредитованности населения чиновники обращают внимание уже давно. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также называл закредитованность россиян причиной их обеднения. А министр экономического развития Максим Орешкин и вовсе предупредил о возможной рецессии в 2021 г. из-за существенного роста потребительского кредитования.