Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Кредиты – не главное

Кредиты – не главная причина падения реальных располагаемых доходов, считает ЦБ

Ранее на эту причину ссылались чиновники и президент

На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые обратил внимание на риск закредитованности населения и призвал ЦБ разобраться. Высокими расходами на выплаты по кредитам он объяснял падение реальных располагаемых доходов населения.

На риски закредитованности населения чиновники обращают внимание уже давно. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также называл закредитованность россиян причиной их обеднения. А министр экономического развития Максим Орешкин и вовсе предупредил о возможной рецессии в 2021 г. из-за существенного роста потребительского кредитования.

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