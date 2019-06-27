Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Доходы пускают в расход
Почему власти хотят и могут контролировать расходы россиян
Но пока делать этого не будут
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Чиновники снова заговорили о введении системы контроля за расходами граждан для выявления теневых доходов
Евгений Разумный / Ведомости
О возможности введения системы контроля расходов населения в четверг заявила замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина. Министерство готовит доклад о легализации бизнеса и планирует предложить рассмотреть такую идею, сказала она (цитаты по «Прайму»). Тема «трепетная», признала Панина, «но первый шаг выявления теневого дохода – контроль соотношения доходов и расходов».
Позже представитель Минэкономразвития сообщил, что министерство не разрабатывает такой законопроект и не планирует этого делать. Вопрос выявления необоснованно крупных расходов обсуждается только на экспертных площадках. В Минфине ничего не слышали об этой идее, говорит его представитель.
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